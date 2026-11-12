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        Стрілянина неподалік Білого дому у Вашингтоні: п’ятеро поранених, стрільця розшукують

        Галина Шподарева
        12 Листопада 2026 16:29
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        Поліція на місці стрілянини у Вашингтоні, 12 листопада 2026 року / Фото: AP
        Поліція на місці стрілянини у Вашингтоні, 12 листопада 2026 року / Фото: AP

        12 листопада у Вашингтоні неподалік Білого дому сталася стрілянина, внаслідок якої поранено п’ятьох людей. Поліція розшукує стрільця, прилеглі вулиці перекрили.

        Про це повідомляє Associated Press.

        Стрілянину зафіксували в районі Логан-Серкл, за півтора кілометра від Білого дому. Правоохоронці працюють на кількох локаціях, однак точні обставини та місця стрілянини поки не встановлені.

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        Поліція закликала людей уникати кварталу на 15-й вулиці, де розташовані фітнес-центр VIDA, єпископальна церква Святого Луки та житлові будинки. Значну частину кварталу оточили, а школи поблизу перевели в режим локдауну.

        До розслідування долучилися співробітники федерального Бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин (ATF), а також вашингтонське відділення ФБР.


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