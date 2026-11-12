Bloomberg: Візит Віткоффа і Кушнера до Путіна виявився “візитом ввічливості”, прогресу немає

Переговори представників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з Володимиром Путіним у Москві не призвели до зміни позицій Росії та України щодо завершення війни. Близьке до Кремля джерело назвало зустріч американських переговорників із російським президентом “візитом ввічливості”.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Зустріч Віткоффа та Кушнера з Путіним у Кремлі тривала понад дві години. З російського боку в ній також брали участь помічники президента Юрій Ушаков і Кирило Дмитрієв, а також Володимир Мединський, який очолював російську делегацію на переговорах в Абу-Дабі.

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Після завершення зустрічі американські представники залишили Москву та вирушили на переговори з президентом України Володимиром Зеленським, який перебуває в Дубліні на саміті Європейської політичної спільноти.

Перед від’їздом із Москви Віткофф повідомив журналістам, що до наступного раунду мирних переговорів щодо України долучаться європейці.

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія готова негайно розпочати роботу з європейськими країнами над новою довгостроковою архітектурою безпеки.

За словами Ушакова, врегулювання війни в Україні також має стати однією з тем запланованої зустрічі Путіна і президента США Дональда Трампа наступного тижня на саміті АТЕС у китайському Шеньчжені.

Водночас Росія та Україна, як і раніше, мають суттєві розбіжності щодо територій і гарантій безпеки. Під час переговорів із представниками США Путін заявив, що для Росії існує лише одна лінія розмежування з Україною — лінія державного кордону. Він також висловився проти присутності іноземних військ на українській території.

Кушнер раніше назвав територіальні питання найскладнішою частиною переговорів. Водночас сторони обговорюють можливість масштабного обміну полоненими. Зеленський заявив, що такий обмін може охопити до 1200 осіб.