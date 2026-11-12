Рада виплатила підозрюваному в держзраді Дубінському понад 3,4 млн грн, поки він перебуває в СІЗО, — “Схеми”

Верховна Рада відновила виплати народному депутату Олександру Дубінському, який майже три роки перебуває під вартою за підозрою в державній зраді. З липня до жовтня 2026 року йому перерахували з державного бюджету понад 3,4 млн гривень.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів проєкту “Схеми”.

У липні Дубінський звернувся до керівництва парламенту з проханням виплатити йому заробітну плату, кошти на здійснення депутатських повноважень та компенсацію за невикористані відпустки. Його звернення передали на розгляд регламентного комітету Верховної Ради.

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Під час засідання голова комітету Сергій Кальченко пояснив, що зарплата депутату нараховується лише за фактично відпрацьований час, а перебування під вартою не дає підстав для її виплати. Аналогічна ситуація з компенсацією за невикористані відпустки. Водночас інші правила діють щодо коштів на виконання депутатських повноважень, які становлять близько 200 тисяч гривень щомісяця.

“Вона здійснюється за весь час, за весь той період після обрання особи народним депутатом України”, — пояснив Кальченко.

Таким чином, ці кошти можуть виплачуватися за сам факт наявності депутатського мандата, навіть якщо парламентар через перебування під вартою не може особисто виконувати свої обов’язки. Жоден із членів комітету не заперечив проти такого роз’яснення. Рішення підтримали одноголосно — сімома голосами.

Уже через три дні після засідання Апарат Верховної Ради почав перераховувати Дубінському гроші. Перший платіж становив майже 200 тисяч гривень.

Надалі на рахунок депутата кожні кілька днів надходили нові суми в сотні тисяч гривень. Журналісти перевірили платежі через державний портал використання публічних коштів spending.gov.ua і встановили, що до жовтня загальна сума перевищила 3,4 млн гривень.

Підставою для перерахувань у платіжних документах зазначено “згідно з роз’ясненням комітету”. Крім того, Дубінському виплатили одну заробітну плату в розмірі 2,5 тисячі гривень.

Чому депутати можуть отримувати гроші, навіть не відвідуючи Раду

Як з’ясували “Схеми”, до повномасштабного вторгнення виплати на виконання депутатських повноважень залежали від участі парламентарів у роботі Ради. Якщо депутат без поважних причин пропускав понад 30% голосувань або 50% засідань свого комітету, він міг втратити ці кошти.

Однак у травні 2022 року Верховна Рада призупинила дію такого обмеження, причому заднім числом — із 1 березня. Відповідну поправку до законопроєкту подав депутат від “Слуги народу” Андрій Клочко.

За підрахунками журналістів, лише в лютому 2026 року 258 народних депутатів пропустили понад 30% голосувань. За старими правилами вони могли втратити виплати, загальний обсяг яких становить близько 50 млн гривень за місяць.

У чому підозрюють Дубінського

Олександр Дубінський перебуває під вартою з листопада 2023 року. СБУ підозрює його в державній зраді та участі у злочинній організації, яку, за версією слідства, створило російське ГРУ для дискредитації України.

Згодом депутату повідомили ще одну підозру в державній зраді через ймовірну антидержавну інформаційну діяльність із СІЗО. Він також є фігурантом інших кримінальних проваджень, зокрема щодо незаконного виїзду чоловіків за кордон.

Дубінський заперечує свою провину та пов’язує кримінальне переслідування з політичними мотивами.