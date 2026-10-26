Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні ще на 90 діб

Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану в Україні ще на 90 діб. Відповідне рішення підтримали 293 народні депутати.

Про це повідомила Верховна Рада України.

Документ №16182 передбачає продовження строку дії воєнного стану в Україні з 31 жовтня 2026 року на 90 діб.

Реклама

Реклама

Чинний указ президента передбачає, що воєнний стан в Україні триватиме до 31 жовтня. Новий законопроєкт передбачає його продовження до 29 січня 2027 року.

Нинішнє рішення є уже 21-м голосуванням за продовження воєнного стану з початку повномасштабної війни.