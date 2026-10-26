        Суспільство

        Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні ще на 90 діб

        Вадим Вакаренко
        26 Жовтня 2026 13:03
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        Засідання Верховної Ради України / Ілюстративне фото: Depositphotos
        Засідання Верховної Ради України / Ілюстративне фото: Depositphotos

        Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану в Україні ще на 90 діб. Відповідне рішення підтримали 293 народні депутати.

        Про це повідомила Верховна Рада України.

        Документ №16182 передбачає продовження строку дії воєнного стану в Україні з 31 жовтня 2026 року на 90 діб.

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        Чинний указ президента передбачає, що воєнний стан в Україні триватиме до 31 жовтня. Новий законопроєкт передбачає його продовження до 29 січня 2027 року.

        Нинішнє рішення є уже 21-м голосуванням за продовження воєнного стану з початку повномасштабної війни.


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