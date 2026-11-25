У китайському зоопарку вирішили більше не намагатися змусити схуднути леопарда Паньбаобао, який прославився в соцмережах через зайву вагу. Працівники пояснили, що тварина вже стара, тому зараз головне — підтримувати її здоров’я.

Про це повідомляє китайське видання Jiupai News.

Леопард став популярним завдяки округлій фігурі, через яку його порівнюють із поліцейським леопардом із мультфільму “Зоотрополіс”. Подивитися на незвичайну тварину у зоопарк міста Паньчжихуа у провінції Сичуань приїжджають туристи з різних регіонів Китаю, а користувачі соцмереж жартують, що його плями навіть стали круглішими.

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У зоопарку пояснили, що через похилий вік леопарда більше не змушуватимуть худнути.

“Він уже старий, тому худнути йому не можна. Найкраще зараз — підтримувати його стан і здоров’я. Як і в літніх людей, у нього вже обвисла шкіра. Тепер нам потрібно не лише годувати його досхочу, а й забезпечувати якісне харчування”, — розповів працівник зоопарку.

Щодня Паньбаобао з’їдає понад 500 грамів яловичини, яку для збалансованого харчування чергують із курятиною. Нещодавній ветеринарний огляд показав, що тварина здорова, а її вага суттєво не змінилася.

“Головне, щоб вага залишалася стабільною, а самопочуття було хорошим”, — зазначили в зоопарку.

Раніше працівники намагалися допомогти леопарду схуднути, збільшивши його фізичну активність. Для цього вольєр розширили вдвічі — до 45 квадратних метрів. У лютому 2025 року зоопарк повідомляв про помітні результати схуднення.

Тепер леопард живе у просторішому вольєрі, де може відпочивати та гуляти. Для додаткової активності йому також поклали м’яч, з яким він іноді грається.