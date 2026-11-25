Польща планує створити зону заборони польотів на сході країни після неодноразових порушень повітряного простору російськими ракетами та дронами. Відповідне розпорядження може набути чинності наприкінці грудня 2026 року або на початку січня 2027-го.

Про це повідомляє RMF24 із посиланням на заступника міністра оборони Польщі Цезарія Томчика.

Безпольотну зону планують розмістити на відстані від кільканадцяти до кількох десятків кілометрів від східного кордону Польщі.

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Томчик наголосив, що пріоритетом залишається захист східного флангу НАТО. Для цього Польща реалізує програму “Східний щит” та забезпечує охорону свого повітряного простору винищувачами.

Рішення готують після інциденту 20 листопада, коли на території Польщі впали три російські об’єкти. Спочатку міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомляв про дві ракети та реактивний безпілотник, однак згодом прокуратура встановила, що всі три об’єкти були російськими крилатими ракетами Х-101.

Польща змінила правила для військових пілотів

Томчик також повідомив, що близько двох місяців тому Польща перейшла від процедури візуальної ідентифікації повітряних цілей до позитивної ідентифікації. За його словами, у мирний час для знищення повітряної цілі в НАТО зазвичай необхідна її візуальна ідентифікація. Однак за нинішніх умов, які заступник міністра назвав “передвоєнними” та “критичними”, цього вже недостатньо.

Зміни запровадили за поданням оперативного командувача Збройних сил Польщі генерала Мацея Новака.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш пояснив, що пілот може застосувати зброю за наявності відповідного наказу та дозволу, проте остаточне рішення ухвалює той, хто безпосередньо діє в повітряному просторі.

Що з перехопленням російських ракет над Україною

Томчик також прокоментував повідомлення Bloomberg про пропозицію Польщі розглянути можливість збивати російські ракети над Україною, якщо вони прямують у бік країн НАТО.

За його словами, таке питання обговорювали ще кілька місяців тому, але Альянс не підтримав відповідну ініціативу через численні ускладнення.

“Якщо ми хочемо ухвалювати масштабні рішення, які стосуються, зокрема, повітряного простору над Україною, це завжди має бути рішення всього НАТО”, — наголосив Томчик.

Він додав, що попереднє обговорення завершилося рішенням не запроваджувати таку процедуру.