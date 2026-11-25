Україна та Росія узгоджують новий масштабний обмін військовополоненими, який може охопити понад тисячу людей. За словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, перший етап обміну може відбутися наприкінці листопада або на початку грудня 2026 року.

Про це повідомляють Новини.Live.

“Це більш-менш реальні дати, коли перші військовополонені мають повернутися”, — сказав Буданов.

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Обмін планують проводити поступово — групами по кілька сотень людей. Повернути понад тисячу полонених за один день, на його думку, навряд чи вдасться.

Переговори з російською стороною вже тривають, однак залишаються розбіжності щодо списків людей, яких мають обміняти.

Нагадаємо, 13 листопада, президент Володимир Зеленський повідомив, що представники США досягли домовленості щодо можливого обміну понад тисячі людей з кожного боку. Тоді обговорювали формат повернення 1200–1300 осіб з кожної сторони.