Україна та РФ домовилися про масштабний обмін полоненими на переговорах в Абу-Дабі, — ЗМІ

10 листопада під час першого раунду тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі сторони досягли домовленості про масштабний обмін полоненими. За інформацією джерела, наближеного до української делегації, обмін має відбутися найближчим часом.

Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на співрозмовника, наближеного до української делегації.

“За результатами першого дня тристоронніх переговорів є важливий результат роботи нашої делегації — вдалося досягти домовленості про масштабний обмін полоненими найближчим часом”, — розповіло джерело видання.

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Перший раунд переговорів України, США та Росії в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів вже завершився. Під час зустрічі сторони обговорили гарантії безпеки, вимоги Росії та питання післявоєнного майбутнього.

Українську делегацію очолює голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. До її складу входять керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, заступник керівника ОП Сергій Кислиця та заступник начальника ГУР Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, напередодні Кирило Буданов повідомляв, що одним із пріоритетів української делегації на переговорах в Абу-Дабі стане активізація обмінів полоненими.

“Потрібно інтенсифікувати обміни полоненими. Розраховую, що діалог в ОАЕ дасть практичний результат і ми зможемо домовитися про наступні етапи повернення наших людей додому”, — зазначив Буданов.