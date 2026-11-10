Зеленський назвав найшвидший шлях до завершення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найшвидшим шляхом до завершення гарячої фази війни є утримання нинішніх позицій, припинення вогню та перехід до переговорів. Він також наголосив, що передача Донбасу в обмін на нечіткі гарантії безпеки не дає впевненості, що Росія не відновить агресію згодом.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю DR Nyheder, уривки з якого опублікував у своєму Telegram-каналі.

Президент зазначив, що скептичне ставлення окремих європейських країн до подальшої допомоги Україні не відповідає їхнім власним інтересам.

Реклама

Реклама

“Із прагматичного погляду мати сильну Україну важливо й навіть необхідно. Якщо європейська допомога припиниться, наслідки можуть бути тільки небезпечні або дуже небезпечні”, — сказав Зеленський.

За його словами, у першому випадку Росія може значно посилити гібридні атаки проти європейських країн. Президент згадав Молдову, Румунію, Болгарію, Німеччину, Фінляндію та Данію.

Більш небезпечним сценарієм Зеленський назвав подальше просування Росії в Європу. На його думку, Володимир Путін прагне відновити вплив Москви на країни колишнього СРСР, зокрема держави Балтії та Молдову.

Президент наголосив, що у випадку загрози країнам Балтії, які є членами НАТО, Альянсу доведеться реагувати, а до ситуації будуть залучені Європа та США.

Окремо Зеленський заявив про ризики для Балтійського моря.

“Росія може заблокувати Балтійське море так само, як блокує Чорне море”, — сказав він.

Зеленський про Донбас в обмін на гарантії безпеки

Президент також висловився щодо можливості передачі українських територій в обмін на мир.

“Віддати українську землю заради миру — це просто абстрактні слова”, — заявив Зеленський.

Він нагадав, що перед повномасштабним вторгненням російська влада говорила про Донбас, однак у 2022 році російські війська намагалися захопити Київ.

Зеленський також розповів, що американська сторона порушувала питання про можливість “обміняти Донбас на безпеку”.

“Саме тому, коли американці запитали: “Чи можете ви обміняти Донбас на безпеку?”, я одразу відповів: “Можете сказати мені, що це означає? Яку безпеку? НАТО?”” — розповів президент.

За його словами, відповіддю було: “Не НАТО, але щось подібне до НАТО”.

Зеленський наголосив, що Україна вже мала негативний досвід безпекових домовленостей: країна відмовилася від ядерної зброї, а згодом не отримала членства в НАТО та зазнала російської агресії.

“Ніхто не вірить, що Путін зупиниться, якщо ми залишимо Донбас. Він зробить паузу. А потім повернеться через рік, два чи п’ять років”, — заявив президент.

“Зупиняємося там, де стоїмо”

Говорячи про можливий шлях до припинення війни, Зеленський заявив, що сторони мають зупинитися на нинішніх позиціях, припинити вогонь і перейти до дипломатії.

“Найшвидший спосіб завершити війну Росії — утримувати позиції та переходити до переговорів. І тут дуже важливо, що ми вирішили: зупиняємося там, де стоїмо, припиняємо вогонь і переходимо до дипломатичного треку”, — сказав Зеленський.

За його словами, подальші переговори можуть тривати місяці або навіть довше, однак припинення вогню дозволить завершити гарячу фазу війни та зупинити загибель людей.

Президент зазначив, що після цього доведеться вирішувати багато складних питань — щодо лінії зіткнення, мандата моніторингової місії, можливих демілітаризованих зон, участі європейських партнерів та відбудови України.

“Тисячі запитань, але саме такий формат дає змогу зупинити війну — припинення вогню”, — наголосив Зеленський.

За його словами, якщо Путін наполягає на тому, щоб спочатку узгодити великий комплекс складних питань і лише потім припинити бойові дії, це свідчить про небажання Росії швидко зупинити війну.

“Діалог кращий за зброю. Саме тому найкращий спосіб завершити цю війну — замінити зброю на слова”, — підсумував президент.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Зеленський допустив припинення бойових дій по нинішній лінії фронту. За його словами, після зупинки вогню Україні будуть необхідні надійні гарантії безпеки з боку США та європейських союзників.