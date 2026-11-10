Росія атакувала Донеччину: троє людей загинули, ще одна постраждала

Україна розпочала переговори в ОАЕ: спочатку зустріч із Європою та США, далі — формат із Росією

У Слов’янську постраждала одна людина. Також пошкоджено два приватні будинки, два об’єкти інфраструктури та цивільний автомобіль.

У місті пошкоджені три приватні будинки, заклад освіти, автобус та автомобіль.

Внаслідок російських атак на Донеччині загинули троє цивільних, ще одна людина постраждала. Пошкоджено 26 цивільних об’єктів, серед них 17 житлових будинків.