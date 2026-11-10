Росія атакувала Донеччину: троє людей загинули, ще одна постраждала

Внаслідок російських атак на Донеччині загинули троє цивільних, ще одна людина постраждала. Пошкоджено 26 цивільних об’єктів, серед них 17 житлових будинків.
Про це повідомила Національна поліція України.
Російські війська обстріляли Краматорськ, Слов’янськ, селище Біленьке та село Новостепанівка.
По Краматорську росіяни завдали сім ударів, зокрема FPV-дронами. Внаслідок атак загинули троє цивільних.
У місті пошкоджені три приватні будинки, заклад освіти, автобус та автомобіль.
У Слов’янську постраждала одна людина. Також пошкоджено два приватні будинки, два об’єкти інфраструктури та цивільний автомобіль.
Загалом унаслідок обстрілів пошкоджено 26 цивільних об’єктів, із них 17 житлових будинків.