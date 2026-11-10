        Суспільство

        Росія атакувала Донеччину: троє людей загинули, ще одна постраждала

        Вадим Вакаренко
        10 Листопада 2026 10:31
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        Наслідки російського обстрілу Донеччини: пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура / Фото: Національна поліція України
        Наслідки російського обстрілу Донеччини: пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура / Фото: Національна поліція України

        Внаслідок російських атак на Донеччині загинули троє цивільних, ще одна людина постраждала. Пошкоджено 26 цивільних об’єктів, серед них 17 житлових будинків.

        Про це повідомила Національна поліція України.

        Російські війська обстріляли Краматорськ, Слов’янськ, селище Біленьке та село Новостепанівка.

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        По Краматорську росіяни завдали сім ударів, зокрема FPV-дронами. Внаслідок атак загинули троє цивільних.

        У місті пошкоджені три приватні будинки, заклад освіти, автобус та автомобіль.

        У Слов’янську постраждала одна людина. Також пошкоджено два приватні будинки, два об’єкти інфраструктури та цивільний автомобіль.

        Загалом унаслідок обстрілів пошкоджено 26 цивільних об’єктів, із них 17 житлових будинків.

        Наслідки російських ударів по Донеччині: зруйновані та пошкоджені житлові будинки, транспорт і об’єкти цивільної інфраструктури / Фото: Національна поліція України

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