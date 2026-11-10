Українська делегація розпочала роботу в Об’єднаних Арабських Еміратах із координаційної зустрічі з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії. До консультацій також мають долучитися спецпредставник президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер, після чого переговори продовжаться у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії.

Про це повідомив Рустем Умєров.

За його словами, під час першої зустрічі сторони мають звірити позиції та скоординувати подальші кроки перед наступним етапом переговорів.

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Після цього запланований тристоронній формат за участю України, США та Росії.

Українську делегацію представляють Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Україна назвала ключові пріоритети

За словами Умєрова, українська сторона зосередиться на чотирьох головних напрямках.

Йдеться про припинення бойових дій, надійні післявоєнні гарантії безпеки, економічне відновлення та розвиток України, а також гуманітарні кроки.

“Працюємо, щоб максимально просунутися в цих питаннях і наблизити мир”, — заявив Умєров.

Арахамія: від першого раунду очікування мінімальні

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що від першого етапу переговорів українська сторона не очікує значного результату.

“Від перших переговорів наші очікування мінімальні. А от від другого раунду ми вже дещо очікуємо”, — сказав Арахамія.

За його словами, вже саме відновлення тристоронніх переговорів є досягненням.

Арахамія також зазначив, що, на його думку, США в цьому процесі не стають на бік жодної зі сторін.

Переговори в ОАЕ мають стати першим тристороннім форматом за участю України, США та Росії після тривалої перерви.

ОНОВЛЕНО

Як згодом повідомив Рустем Умєров, українська делегація перейшла до тристороннього формату переговорів Україна–США–Росія. За його словами, на порядку денному — ключові питання припинення бойових дій і наближення миру, а українська сторона працює відповідно до завдань, визначених президентом України.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що до переговорів в Абу-Дабі планували долучитися представники Франції, Німеччини, Великої Британії, Єврокомісії та НАТО. Європейська сторона прагне координувати позиції з Україною та США щодо гарантій безпеки й майбутньої архітектури безпеки Європи.