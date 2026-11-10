Держсекретар США назвав головну умову майбутньої мирної угоди щодо України

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон продовжить спроби дипломатично завершити російсько-українську війну, хоча наразі не може гарантувати результат переговорів. Однією з ключових умов можливої угоди він назвав післявоєнні гарантії безпеки для України, які водночас мають бути прийнятними й для Росії.

Про це Рубіо сказав під час спілкування з журналістами.

За його словами, США усвідомлюють складність переговорного процесу та не очікують, що домовленості можуть бути досягнуті легко або швидко.

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“Ми просто продовжимо намагатися. Я точно можу сказати, що ваші шанси на успіх дорівнюють нулю, якщо ви не намагаєтеся”, — заявив держсекретар.

Він наголосив, що адміністрація Дональда Трампа продовжуватиме докладати зусиль для організації контактів між Києвом і Москвою.

“Схоже, ми єдина країна у світі, а президент — єдиний лідер у світі, який може посадити росіян та українців за один стіл”, — сказав Рубіо.

Рубіо: переговори досі не дали результату

Держсекретар визнав, що дипломатичні зусилля Вашингтона поки не привели до завершення війни.

“Ми розуміємо, що завершити це буде нелегко. Якби це було легко, ми зробили б це півтора року тому”, — сказав він.

Рубіо зазначив, що війна наближається до п’ятої річниці повномасштабного вторгнення Росії та в лютому увійде вже у шостий рік.

Водночас він закликав оцінювати зусилля Дональда Трампа та його команди з урахуванням складності переговорів.

“Я думаю, президент і його команда заслуговують на визнання за ту кількість часу, яку вони цьому приділили, попри те, що досі це не дало результату”, — заявив Рубіо.

На його думку, війна зрештою завершиться шляхом переговорів.

“У певний момент ця війна закінчиться, і ми всі вважаємо, що вона закінчиться через домовленість, досягнуту шляхом переговорів”, — сказав держсекретар.

США назвали себе посередником, а не стороною війни

Під час розмови журналісти нагадали Рубіо слова глави дипломатії ЄС Каї Каллас про те, що Росія поки не демонструє готовності до переговорів.

У відповідь держсекретар заявив, що США не можуть гарантувати результат, оскільки не є стороною бойових дій.

“Ви просите мене гарантувати вам результат. Я не можу цього зробити. Сполучені Штати не є учасником бойових дій у цій війні”, — сказав Рубіо.

Він наголосив, що Росія веде війну, а Україна є країною, яка зазнала вторгнення та атак.

За словами Рубіо, роль Вашингтона полягає в тому, щоб бути посередником і пропонувати варіанти можливого дипломатичного врегулювання.

“Усе, що ми можемо робити, — це бути посередником у переговорах і використовувати наші можливості, щоб пропонувати ідеї для цих дискусій у надії знайти дипломатичне рішення”, — пояснив він.

Держсекретар додав, що остаточне рішення все одно залежить від безпосередніх учасників війни.

“Зрештою, для цього потрібна згода сторін, які воюють”, — сказав він.

Вашингтон продовжить переговори в Абу-Дабі

Рубіо заявив, що американська сторона продовжуватиме дипломатичні зусилля під час переговорів в Абу-Дабі.

Водночас він не став прогнозувати їхній результат.

“Ми зробимо все, що можемо, тому що вважаємо це важливим. Президент зробив це пріоритетом, хоча це не війна Америки”, — зазначив держсекретар.

За його словами, складність переговорів і пояснює, чому війна триває вже майже п’ять років.

Рубіо також підкреслив, що сам факт продовження переговорів важливий, оскільки без діалогу шансів на домовленість немає.

“Якщо ми не намагатимемося, шанси, що це спрацює, дорівнюють нулю”, — сказав він.

Гарантії безпеки стануть одним із ключових питань

Окремо журналісти запитали держсекретаря про майбутню систему гарантій безпеки для України та можливу роль США.

Рубіо заявив, що остаточного конкретного плану поки немає.

“Не думаю, що ми вже зупинилися на остаточному конкретному плані того, як це виглядатиме”, — сказав він.

За його словами, сторони обговорювали різні концепції післявоєнних гарантій безпеки.

Рубіо наголосив, що ця тема залишається однією з центральних, оскільки без відчуття захищеності Україні буде складно погодитися на завершення війни.

“Це буде ключовим для того, щоб зрештою вдалося закінчити війну: має бути розуміння, що Україна почуватиметься в безпеці після війни”, — сказав держсекретар.

Гарантії мають бути прийнятними і для Росії

Водночас Рубіо заявив, що будь-яка майбутня модель безпеки має бути такою, на яку погодиться й Москва.

“Очевидно, це також має бути чимось, із чим погодиться Росія, щоб воно могло працювати”, — зазначив він.

За словами держсекретаря, саме тому дискусії про післявоєнну безпеку ведуться ще до завершення бойових дій.

Він визнав, що з боку може здаватися, ніби переговори рухаються у зворотному порядку — спочатку обговорюють майбутню систему безпеки, хоча війна ще триває.

Однак, за його словами, без такого розуміння буде складно домовитися про саму угоду.

“Ці гарантії безпеки будуть ключовими для того, щоб Україна могла на щось погодитися, але це також має бути те, на що погодиться Росія”, — сказав Рубіо.

США допускають договірні гарантії

Журналісти також запитали, чи можуть гарантії безпеки з боку США бути оформлені у вигляді міжнародного договору, подібного за силою до механізмів НАТО.

Рубіо не виключив такого варіанту.

“Потенційно”, — відповів він.

Водночас держсекретар уточнив, що переговори, ймовірно, ще не дійшли до такого рівня деталізації.

“Не знаю, чи ми вже обговорювали це настільки детально”, — сказав він.

Рубіо також нагадав, що міжнародні договори у США мають проходити складну процедуру затвердження, зокрема через Сенат.

Таким чином, Вашингтон поки не визначив остаточний формат можливих американських гарантій безпеки для України.

Рубіо не обіцяє швидкого прориву

Головним посилом держсекретаря стало те, що США мають намір продовжувати переговорний процес, але не можуть гарантувати ані швидкого прориву, ані конкретного результату.

Вашингтон бачить свою роль як посередника між Україною та Росією та вважає, що остаточне завершення війни потребуватиме домовленості між самими сторонами.

Водночас, за словами Рубіо, без вирішення питання післявоєнної безпеки України досягти стійкої мирної угоди буде надзвичайно складно.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що до переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі мають долучитися представники Франції, Німеччини, Великої Британії, Єврокомісії та НАТО. Одними з головних тем для європейської сторони мають стати гарантії безпеки для України та майбутня архітектура безпеки Європи.