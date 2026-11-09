Легенда світового дзюдо йде у президенти Франції: Тедді Рінер оголосив про участь у виборах

Легендарний французький дзюдоїст, п’ятиразовий олімпійський чемпіон Тедді Рінер оголосив про участь у президентських виборах у Франції 2027 року. Спортсмен планує розпочати передвиборчу кампанію найближчими днями, але не збирається завершувати спортивну кар’єру.

Про це повідомляє Le Monde із посиланням на інтерв’ю 37-річного спортсмена виданню Le Parisien.

Рінер заявив, що не відносить себе ні до правих, ні до лівих політичних сил. Він хоче стати президентом, який об’єднає французів.

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“Я чую гнів, який деякі політики підхоплюють із великим негативом, хоча самі вже не мають ні амбіцій, ні бажання мислити масштабно. Але Франція — велика країна. Вона дозволила мені стати тим, ким я є, і дала можливість мріяти про велике”, — заявив дзюдоїст.

За словами спортсмена, він балотується, щоб показати, що Франція здатна подолати свої труднощі.

Серед основних напрямів його майбутньої програми — боротьба з расизмом та реформування пенсійної системи з урахуванням демографічної ситуації. Водночас Рінер виступає за збереження солідарної розподільчої пенсійної системи, не виключаючи елементів накопичення.

Він також прокоментував жовтневі протести французьких школярів. Рінер вважає їхні вимоги обґрунтованими, однак наголосив, що протести не повинні заважати навчанню тих, хто хоче спокійно здобувати освіту.

Докладнішу передвиборчу програму спортсмен обіцяє представити пізніше.

За словами Рінера, він уже сформував команду приблизно з 20 осіб, до якої увійшли представники громадянського суспільства, державні службовці та колишній міністр. Найближчими днями він планує розпочати зустрічі з виборцями по всій Франції та зареєструвати організацію для ведення кампанії.

У відеозверненні в соцмережах дзюдоїст відповів на можливу критику через відсутність політичного досвіду.

“Я знаю, що про мене скажуть: він божевільний, він не із системи, не знає правил гри, ніколи не займався політикою. Але я не буду серед тих, хто спостерігає, як горить країна, шукаючи собі виправдання”, — заявив Рінер.

Попри політичні плани, одинадцятиразовий чемпіон світу не збирається залишати дзюдо. Він також не відмовляється від участі в Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі, якщо це дозволятимуть його майбутні обов’язки та французькі виборці.