На Одещині затримали суддю, який за 30 тисяч гривень обіцяв врятувати п’яного водія від покарання

Правоохоронці Одещини викрили голову районного суду, який за 30 тисяч гривень обіцяв закрити адміністративну справу про керування автомобілем у стані сп’яніння. Суддю викрили під час отримання грошей, вилучили кошти та повідомили йому про підозру.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Оперативники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно з детективами НАБУ та за процесуального керівництва САП викрили голову районного суду після отримання ним хабаря.

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З місця події вилучили 30 тисяч гривень, які суддя отримав за обіцянку закрити адміністративне провадження щодо водіння у стані сп’яніння.

Голові райсуду повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою.