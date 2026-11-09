        Кримінал

        На Одещині затримали суддю, який за 30 тисяч гривень обіцяв врятувати п’яного водія від покарання

        Галина Шподарева
        9 Листопада 2026 16:31
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        На Одещині суддя просив 30 тис. грн за закриття справи про п'яне водіння / Фото: Нацполіція
        На Одещині суддя просив 30 тис. грн за закриття справи про п'яне водіння / Фото: Нацполіція

        Правоохоронці Одещини викрили голову районного суду, який за 30 тисяч гривень обіцяв закрити адміністративну справу про керування автомобілем у стані сп’яніння. Суддю викрили під час отримання грошей, вилучили кошти та повідомили йому про підозру.

        Про це повідомили в Національній поліції України.

        Оперативники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно з детективами НАБУ та за процесуального керівництва САП викрили голову районного суду після отримання ним хабаря.

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        З місця події вилучили 30 тисяч гривень, які суддя отримав за обіцянку закрити адміністративне провадження щодо водіння у стані сп’яніння.

        Голові райсуду повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою.

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        Screenshot
        Screenshot
        Затримання судді на Одещині / Фото: Нацполіція

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