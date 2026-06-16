Корупція у Верховному Суді: до суду передали справу власника групи “Фінанси і кредит”

НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду обвинувальний акт щодо власника групи «Фінанси і кредит», якого обвинувачують у наданні неправомірної вигоди керівництву та суддям Верховного Суду.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України.

За даними слідства, у 2002 році бізнесмен придбав 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. Через 18 років колишні акціонери оскаржили договір у суді. Спочатку суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, однак у 2022 році апеляційний суд визнав угоду недійсною.

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Слідство вважає, що у березні-квітні 2023 року підприємець намагався зберегти контроль над акціями комбінату та через посередника передав 2,7 млн доларів адвокату, якого правоохоронці називають учасником так званого «бек-офісу» Верховного Суду.

За версією НАБУ, ці кошти призначалися тодішньому голові Верховного Суду та окремим суддям за ухвалення рішення на користь бізнесмена.

15 травня 2023 року правоохоронці викрили голову Верховного Суду та адвоката під час отримання другого траншу неправомірної вигоди у розмірі 450 тисяч доларів.

У липні 2023 року бізнесмену повідомили про підозру, а його ймовірному пособнику — у вересні 2025 року.

У жовтні 2025 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду дозволила проведення спеціального досудового розслідування щодо власника групи «Фінанси і кредит». Тоді ж слідство у його справі було завершене.

У травні цього року до суду також скерували обвинувальний акт щодо посередника бізнесмена.

Крім того, у травні 2026 року НАБУ та САП повідомили про розширення кола підозрюваних у справі. До нього увійшли троє чинних суддів Верховного Суду та один суддя у відставці.

8 червня 2026 року колишнього голову Верховного Суду засудили до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна та коштів у межах угоди про визнання винуватості.