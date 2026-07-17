Антициклон принесе в Україну сухі та сонячні вихідні: де пройдуть грози

У вихідні, 18–19 липня, у більшості областей України переважатиме суха та сонячна погода. Грозові дощі очікуються переважно на заході, а температура повітря місцями підніметься до +31 градуса.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, над Україною перебуватиме антициклон, який не пропускатиме опади до більшості регіонів.

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Дощі та грози можливі лише на заході країни через лінію сходження, або лінію нестійкості.

Це вузька зона, у якій сходяться повітряні потоки. Такий процес спричиняє конвергенцію та активізує конвекцію, унаслідок чого можуть виникати сильні дощі, зливи, грози, шквали та град.

На решті території України впродовж вихідних буде сухо та сонячно.

Увечері 19 липня грозові дощі із західних областей можуть дійти до Житомирської та Вінницької областей.

Температура на вихідних

У денні години 18–19 липня в Україні очікується від +24 до +29 градусів.

Місцями температура підніметься до +29…+31 градуса.

Погода у Києві

У столиці впродовж вихідних переважатиме суха та сонячна погода.

У суботу температура повітря становитиме близько +25…+26 градусів. У неділю стане спекотніше — до +30 градусів.