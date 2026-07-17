У Польщі троє українців підозрюються в побитті чоловіка, який помер у лікарні

У польському місті Битів трьох громадян України підозрюють у побитті 36-річного місцевого жителя та його 44-річної партнерки. Чоловік помер у лікарні через два дні після нападу, повідомляє BBC Україна.

Інцидент стався 9 липня в центрі Битова у Поморському воєводстві, приблизно за 100 кілометрів від Ґданська. Підозрюваним 28, 30 і 37 років.

Потерпілого у важкому стані госпіталізували, однак 11 липня він помер.

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За інформацією польських медіа, загиблий раніше не знав нападників. У день інциденту вони випадково познайомилися на вулиці та вирішили разом випити алкоголь у квартирі одного із затриманих.

Згодом між ними виник конфлікт, який продовжився на вулиці.

Що могло стати причиною конфлікту

За версією слідства, сварка могла початися через поведінку одного з учасників застілля стосовно 44-річної жінки.

Керівниця районної прокуратури в Битові Малгожата Яцковська-Борек заявила, що мотив конфлікту не був пов’язаний із національністю.

За її словами, один із майбутніх підозрюваних хотів ближче познайомитися з жінкою у присутності її цивільного партнера, після чого й розпочалася сварка.

Жінка також не повідомляла, що під час інциденту лунали образи або висловлювання на національному ґрунті.

Водночас жоден із затриманих не визнає участі в побитті та не співпрацює зі слідством.

Підозрюваних заарештували на три місяці

Суд відправив усіх трьох чоловіків під тимчасовий арешт строком на три місяці.

Їм висунули обвинувачення у побитті, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження. Кваліфікація справи може бути змінена після офіційного висновку судово-медичного експерта.

Попередньо експерт встановив, що смерть потерпілого настала внаслідок побиття.

За такий злочин підозрюваним може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Справа викликала хвилю антиукраїнських коментарів

Розголосу інциденту надав політик партії «Право і справедливість» Даріуш Матецький. Спочатку він опосередковано натякнув на громадянство нападників, а згодом опублікував лист місцевої поліції, в якому підтверджувалося, що всі троє є громадянами України.

Під дописами поліції та Матецького з’явилася хвиля негативних і ненависницьких коментарів на адресу українців.

У прокуратурі наголосили, що національність потерпілих і підозрюваних не мала значення для мотиву злочину.

Посол України засудив напад

Посол України у Польщі Василь Боднар заявив, що «однозначно й рішуче» засуджує злочин, скоєний громадянами України у Битові.

«Немає жодного виправдання таким жорстоким діям у цивілізованому суспільстві. Ніхто не має права позбавляти життя іншу людину», — написав дипломат.

Консульство України у Ґданську від імені української спільноти висловило співчуття рідним загиблого.

У консульстві наголосили, що Польща є правовою державою, а винні мають понести справедливе покарання після доведення їхньої провини.

Дипломати також закликали не переносити відповідальність окремих осіб на всю українську спільноту та не використовувати трагедію для розпалювання міжнаціональної ворожнечі.