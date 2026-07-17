Підполковник оформив співмешканці “бойові” виплати на 1,3 млн грн — ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику командира однієї з військових частин на Запоріжжі та його цивільній дружині. За даними слідства, жінка більшість часу перебувала вдома у Прилуках, однак майже три роки отримувала грошове забезпечення та виплати за нібито виконання бойових завдань.

ДБР повідомило про підозру підполковнику та його цивільній дружині через фіктивну службу / Фото: ДБР

Загальна сума незаконно отриманих коштів становить майже 1,3 млн гривень.

Слідство встановило, що підполковник і жінка проживали однією сім’єю з 2021 року. На той час вона була громадянкою Російської Федерації та мала посвідку на тимчасове проживання в Україні.

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У 2023 році чоловік обійняв посаду заступника командира батальйону військової частини на Запоріжжі. За версією слідства, він допоміг співмешканці влаштуватися на службу до свого підрозділу.

Жінка уклала контракт і обійняла посаду командира відділення взводу зв’язку. Однак після того, як підрозділ вирушив виконувати бойові завдання на Запорізькому напрямку, вона залишилася вдома у Прилуках.

За три роки провела на Запоріжжі 142 дні

За даними ДБР, із травня 2023 року до квітня 2026 року жінка лише періодично приїжджала до Запорізької області. Загалом за цей час вона перебувала там 142 дні.

Попри це, їй регулярно нараховували грошове забезпечення та додаткові виплати за нібито виконання бойових завдань.

У ДБР зазначили, що жінка займалася домашнім господарством і блогерством, а окремі службові питання вирішувала дистанційно. У соціальних мережах вона публікувала фотографії у військовій формі.

Підполковник, за даними слідства, приховував відсутність співмешканки у підрозділі, сприяв оформленню документів із недостовірними відомостями та забезпечував подальше нарахування їй виплат.

Про близькі стосунки між ними він командуванню не повідомляв.

У жінки залишився російський паспорт

Громадянство України жінка отримала лише у 2026 році, після чого звільнилася з військової служби.

Водночас у неї залишився паспорт громадянки Російської Федерації, чинний до 2030 року.

Працівники ДБР повідомили обом фігурантам про підозру.

Підполковнику інкримінують пособництво в ухиленні від несення обов’язків військової служби, зловживання службовим становищем, а також складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів.

Його цивільній дружині повідомили про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби та пособництві у зловживанні службовим становищем.

Санкції інкримінованих статей передбачають до 10 років позбавлення волі.