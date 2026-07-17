CNN: Іран вистояв, а Трамп отримує власну нескінченну війну

Президент США Дональд Трамп ризикує втягнути країну у нову «нескінченну війну» з Іраном, яка не має чіткого обґрунтування та стабільних цілей. Водночас Тегеран пережив понад 13 тисяч ударів, зберіг режим і продовжує чинити опір.

Про це пише CNN.

Міжнародний кореспондент Нік Патон Волш зазначає, що Трамп дедалі буденніше говорить про застосування військової сили та можливе “спустошення” Ірану, зокрема удари по мостах і електростанціях. Такі атаки на цивільну інфраструктуру можуть бути порушенням міжнародного гуманітарного права.

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Погрози Трампа також підривають норми, які раніше підтримували міжнародний авторитет США. При цьому Вашингтон засуджує Росію за удари по подібних об’єктах в Україні.

Оглядач називає конфлікт з Іраном “полегшеною версією нескінченної війни” — з мінливими цілями, падінням підтримки всередині США та противником, який демонструє значну стійкість.

Іран пережив понад 13 тисяч ударів, але його режим не впав і відновив роботу. Водночас США мають труднощі з поповненням запасів боєприпасів.

Трамп також не пояснив американцям, чому ця війна життєво необхідна для країни. CNN називає її “війною Coke Zero”, яку президент нібито розраховує вести без серйозних наслідків.

Подальшу ескалацію обмежують два фактори: зростання цін на нафту та падіння рейтингу Трампа напередодні проміжних виборів.

У CNN вважають, що саме виживання іранського режиму вже стало певною перемогою для Тегерана та продемонструвало межі американської військової сили.