Зеленський визначив для Качки подвійне завдання у Брюсселі

Президент Володимир Зеленський заявив, що Тарас Качка може продовжити роботу у представництві України при Європейському Союзі у Брюсселі. Там він має зосередитися на переговорах про вступ України до ЄС та одночасно виконувати функції торгівельного представника.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Президент подякував Качці за роботу в українському уряді, а також за конструктивну взаємодію України з європейськими інституціями.

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За словами Зеленського, тепер необхідно посилити секторальну роботу для проходження вже відкритих кластерів у переговорах про вступ України до Євросоюзу. Окрему увагу планують приділити комунікації як з інституціями ЄС, так і з урядами держав-членів.

Україна очікує рішення щодо відкриття ще чотирьох переговорних кластерів. Зеленський вважає, що Качка найефективніше зможе виконувати ці завдання у представництві України при ЄС у Брюсселі.

Крім того, з огляду на його досвід у торгівельній політиці, Качка має поєднати роботу з Євросоюзом із функціями торгівельного представника України в межах двосторонніх торгівельних угод із ключовими партнерами.

Президент додав, що урядовці та дипломатична команда Офісу президента підтримуватимуть Качку у виконанні поставлених завдань.