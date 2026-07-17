        Політика

        Зеленський визначив для Качки подвійне завдання у Брюсселі

        Галина Шподарева
        17 Липня 2026 13:15
        читать на русском →
        Тарас Качка / Фото: Zelenskiy / Official
        Тарас Качка / Фото: Zelenskiy / Official

        Президент Володимир Зеленський заявив, що Тарас Качка може продовжити роботу у представництві України при Європейському Союзі у Брюсселі. Там він має зосередитися на переговорах про вступ України до ЄС та одночасно виконувати функції торгівельного представника.

        Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

        Президент подякував Качці за роботу в українському уряді, а також за конструктивну взаємодію України з європейськими інституціями.

        Реклама
        Реклама

        За словами Зеленського, тепер необхідно посилити секторальну роботу для проходження вже відкритих кластерів у переговорах про вступ України до Євросоюзу. Окрему увагу планують приділити комунікації як з інституціями ЄС, так і з урядами держав-членів.

        Україна очікує рішення щодо відкриття ще чотирьох переговорних кластерів. Зеленський вважає, що Качка найефективніше зможе виконувати ці завдання у представництві України при ЄС у Брюсселі.

        Крім того, з огляду на його досвід у торгівельній політиці, Качка має поєднати роботу з Євросоюзом із функціями торгівельного представника України в межах двосторонніх торгівельних угод із ключовими партнерами.

        Президент додав, що урядовці та дипломатична команда Офісу президента підтримуватимуть Качку у виконанні поставлених завдань.   


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov