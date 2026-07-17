“Тепер має стати легше”: російські Z-блогери святкують звільнення Федорова

У Росії Z-блогери позитивно відреагували на звільнення 35-річного міністра оборони України Михайла Федорова. Вони вважають, що відставка посадовця, якого пов’язують із розвитком безпілотних технологій та цифровізацією армії, може послабити ЗСУ.

Про це пише The Moscow Times.

Z-блогер Олексій Живов назвав Федорова “розумним і ефективним ворогом” та заявив, що його усунення від керівництва армією є вигідним для Росії.

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“Загалом дуже добре, що Зеленський прибрав його від управління армією. Надто вже розумний і ефективний ворог. Тепер має стати легше”, — написав він.

Автор каналу “Осведомитель” також назвав відставку Федорова позитивною для РФ. На його думку, звільнення може спричинити усунення людей колишнього міністра зі структури українського оборонного відомства.

Святослав Голіков охарактеризував Федорова як «енергійного та креативного технократа», а результати роботи його команди протягом шести місяців назвав “досить вагомими та відчутними”.

Канал “Военный осведомитель” нагадав, що Федоров відповідав за розширення застосування дронів, а також домігся відключення терміналів Starlink для російської армії, що спричинило для неї значні проблеми. Його відставку автори каналу також назвали сприятливим фактором для Росії.

Політолог Дмитро Цибаков у коментарі Юрію Котенку заявив, що Федоров став єдиним цивільним міністром воєнного часу, який зміг результативно вплинути на сферу збройної боротьби. За його словами, в Україні Федорова вважають посадовцем, який посилив здатність ЗСУ проводити стратегічні операції в повітрі та на морі.

Цибаков припустив, що успіхи та зростання популярності Федорова могли стати причиною рішення Зеленського позбутися потенційного конкурента на президентських виборах. Він назвав це вибором політичної доцільності замість військової необхідності.