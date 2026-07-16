Від “Дії” до Армії дронів: Федоров підбив підсумки семи років роботи в уряді

Михайло Федоров після завершення роботи в уряді опублікував перелік проєктів і результатів, до яких був залучений протягом семи років. Серед них він назвав розвиток «Дії», телекомунікаційної інфраструктури, оборонних технологій, безпілотних систем і фандрейзингової платформи UNITED24.

У своєму дописі Федоров подякував українцям за довіру та заявив, що за час його роботи були реалізовані десятки цифрових, освітніх і оборонних ініціатив.

Одним із головних результатів він назвав створення екосистеми «Дія», яку охарактеризував як серце цифрової держави. Серед запущених сервісів Федоров згадав цифровий паспорт, електронний підпис у смартфоні, «Шлюб онлайн», виплати в один клік, послуги із застосуванням штучного інтелекту та компенсації за зруйноване житло.

Реклама

Реклама

Окремо він відзначив спеціальний правовий і податковий режим «Дія.City» для технологічної індустрії, а також освітній застосунок «Мрія» для учнів, батьків і вчителів.

За словами Федорова, Україна посіла п’яте місце у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг.

Інтернет, 4G та Starlink

Серед результатів у сфері телекомунікацій Федоров назвав 97-відсоткове покриття населення мобільним зв’язком четвертого покоління.

За його даними, до інтернету вперше під’єднали близько восьми тисяч сіл і містечок. В Україні також запустили пілот 5G, національний роумінг і технологію Starlink Direct to Cell.

Федоров заявив, що країна отримала 50 тисяч терміналів Starlink, а український фіксований інтернет став найстабільнішим у світі.

Армія дронів і Brave1

Значну частину допису колишній міністр присвятив оборонним проєктам.

Федоров назвав Армію дронів першою державною програмою масштабування безпілотних систем, яка дала поштовх розвитку української індустрії БпЛА. Серед інших ініціатив він згадав «Лінію дронів» і оборонний кластер Brave1.

Також Федоров назвав програму «єБали», за якою військовим нараховують бали за підтверджене ураження російських цілей. За його словами, у системі верифіковано 731 тисячу ліквідованих і важкопоранених російських військових.

Федоров стверджує, що втрати російських сил перевищують 30 тисяч осіб щомісяця, а українські підрозділи створили так званий логістичний локдаун для армії РФ.

Ефективність перехоплення дронів Shahed він оцінив у 91%, а крилатих ракет — у 87%. Серед інших результатів були названі рекордні закупівлі дронів, боротьба з корупційними схемами в оборонній сфері та перший етап масштабної трансформації армії.

UNITED24 та міжнародні комунікації

До переліку досягнень Федоров також включив державну фандрейзингову платформу UNITED24.

Окремо він згадав UNITED24 Media — англомовний медіапроєкт, який висвітлює події в Україні для міжнародної аудиторії.

«І ще багато проєктів, перемог та викликів за сім років роботи в уряді й служіння українському народові. Дякую кожному українцю за довіру», — написав Федоров.

Михайло Федоров очолив Міністерство оборони у січні 2026 року. До цього він понад шість років керував Міністерством цифрової трансформації та обіймав посаду першого віцепрем’єр-міністра.