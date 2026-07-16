Федоров підтвердив конфлікт із Сирським і розповів про його ультиматум

Михайло Федоров заявив, що Генеральний штаб блокував ініціативи його команди, а головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поставив ультиматум. Також він повідомив, що раніше пропонував змінити головкома та начальника Генштабу.

Під час брифінгу щодо підсумків роботи на посаді міністра оборони 16 липня Михайло Федоров заявив, що після рішення президента не змінювати Сирського погодився з ним працювати.

“Насправді коли президент сказав, що не планує змінювати Сирського — це його рішення як Верховного головнокомандувача. І я з цим рішенням повністю погодився, і сказав: Значить, я буду вчитися працювати з ним, тому що все-таки наш клієнт — український народ, а не хтось інший”, — сказав Федоров.

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Згодом команда Федорова зіткнулася з блокуванням запропонованих ініціатив.

“І Сирський, враховуючи всі проблеми, про які ми говорили, не готовий відкрито в очі говорити про всі проблеми. Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив в медіа якусь кампанію”, — розповів Федоров.

За його словами, Олександр Сирський висунув ультиматум.

“Це призвело до того, що він поставив ультиматум. І замість того, щоб придумати, як перемогти Росію, в чому задача головкома, він придумав, як розколоти країну, де ми з вами знаходимося. Якщо ми хочемо перемогти ворога асиметрично, з мінімальними втратами, нам потрібно змінити головнокомандувача та начальника Генштабу”, — заявив Федоров.

Федоров також заявив, що президент Володимир Зеленський запропонував йому стати радником або знайти інший спосіб залишитися в команді, однак він відмовився.

“Нормальна була розмова вчора з президентом. У мене ніколи не було цілі стати міністром, залишатися міністром, шукати собі посади”, — сказав Федоров.

Також він прокоментував мітинги підтримки, які проходять сьогодні по всій Україні. Федоров заявив, що українці вийшли на акції не заради нього, а на захист власних інтересів. Також він повідомив, що сьогодні провів телефонну розмову з президентом.