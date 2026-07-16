Bloomberg: Російська еліта виводить мільярди з-під контролю Путіна під час війни

Кілька найбагатших росіян, зокрема наближені до Володимира Путіна, протягом останнього року вивели за кордон мільярди доларів. Бізнесмени побоюються конфіскації активів, погіршення стану економіки та проблем у банківському секторі.

Про це пише Bloomberg із посиланням на співрозмовників, обізнаних із рішеннями представників російської еліти.

За їхніми словами, частина найбагатших росіян змінила структуру портфелів на користь криптовалют, золота, закордонної нерухомості та приватних інвестиційних фондів, переважно в країнах Перської затоки.

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Точні масштаби неофіційного відтоку капіталу встановити складно через непрозорі криптовалютні операції. Водночас консервативна оцінка коштів, виведених із Росії поза офіційною статистикою від початку року, становить десятки мільярдів доларів. За словами співрозмовників, це більше, ніж торік.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну міжнародні санкції змусили багатьох російських бізнесменів повернути активи до РФ та перереєструвати там свої компанії. Значна частина їхнього закордонного майна була заморожена.

Водночас усередині Росії мільярдери зіткнулися з ризиком конфіскацій. Із 2024 року влада посилила практику вилучення активів у підприємців, зокрема тих, хто зберігав зв’язки із зовнішнім світом або раніше обіймав державні посади.

За словами генерального прокурора РФ Олександра Гуцана, торік прокуратура домоглася передачі державі активів вартістю понад 4 трлн рублів, або близько 51,5 млрд доларів.

Занепокоєння бізнесменів також посилилося після закритої зустрічі з Путіним у березні. Під час неї мільярдер Сулейман Керімов запропонував представникам бізнесу зробити значний внесок на користь держави, а Путін підтримав цю ініціативу. Після зустрічі прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заперечив, що президент вимагав від олігархів передавати кошти державі.

Один із бізнесменів повідомив, що переводить гроші на Кіпр та до Об’єднаних Арабських Еміратів через побоювання посилення державного тиску. Інші співрозмовники розповіли про інвестиції в ОАЕ, Туреччині, Саудівській Аравії та Африці.

Росіяни також активніше купують елітну нерухомість у Дубаї та збільшують вкладення в нерухомість у Туреччині й Монако.

Для переказу коштів за кордон використовують криптовалюти та неформальні фінансові маршрути через Вірменію, Казахстан і Киргизстан. Зокрема, популярності набуває стейблкоїн A7A5, розроблений платіжною компанією A7, яка належить молдовському банкіру Ілану Шору та російському “Промсвязьбанку”.

За даними РБК, у першому півріччі 2025 року компанія A7 обробила транзакції на 7,5 трлн рублів, або близько 96 млрд доларів.

Додатковим чинником для відтоку капіталу стали побоювання щодо стану російської банківської системи. У травні прокремлівський Центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування заявив про ознаки наближення системної банківської кризи.