Двоє загиблих у Києві після удару РФ: Зеленський заявив про терор балістикою

16 липня внаслідок російського ракетного удару по Києву загинули двоє людей. Ще п’ятеро, серед яких дитина, дістали поранення.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що це була вже шоста за липень балістична атака на столицю.

Станом на зараз відомо про двох загиблих у Києві і п’ятьох поранених, серед яких дитина. У столиці пошкоджено багатоповерхівку, складські приміщення та автомобілі.

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Загалом під час нічної атаки на Україну Росія застосувала 13 ракет, з яких вісім були балістичними, а також 151 дрон.

“У Москві розраховують на терор балістикою та продовжують удари, і дуже важливо зараз прискорюватися з постачаннями перехоплювачів до ППО”, — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що всі погоджені з партнерами пакети мають надходити вчасно, оскільки оперативність постачань дозволяє захищати життя людей.