ППО збила три балістичні ракети та знешкодила 129 дронів під час нічної атаки

У ніч проти 16 липня Росія атакувала Україну 18 ракетами різних типів, п’ятьма баражуючими боєприпасами та 146 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 132 цілі, водночас влучання зафіксували на 15 локаціях.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 15 липня росіяни атакували вісьмома балістичними ракетами “Іскандер-М”/С-400 із Брянської області, чотирма крилатими ракетами Х-22/32 з акваторії Чорного моря та однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П. Також окупанти запустили по Україні п’ять баражуючих боєприпасів “Бандероль” та 146 ударних БпЛА Shahed, зокрема реактивні, “Гербера”, “Італмас” та дрони-імітатори “Пародія” із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, ТОТ Донецьк, Гвардійське ТОТ АР Крим.

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Станом на 9:00 протиповітряною обороною знешкоджено три балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та 129 БпЛА на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет “Іскандер-М”/С-400, протирадіолокаційної ракети Х-31П та 16 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на семи локаціях. Крилаті ракети Х-22/32 не досягли цілей.