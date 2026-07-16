        Суспільство

        Заступник командувача Повітряних сил Єлізаров подав у відставку через звільнення Федорова

        Галина Шподарева
        16 Липня 2026 09:21
        читать на русском →
        Павло Єлізаров / Фото: lb.ua
        Павло Єлізаров / Фото: lb.ua

        Заступник командувача Повітряних сил ЗСУ полковник Павло Єлізаров подав рапорт на звільнення з посади та військової служби. Своє рішення він пояснив звільненням міністра оборони Михайла Федорова, яке назвав “великим злом для обороноздатності країни”.

        Про це Павло Єлізаров повідомив у Facebook.

        “На жаль, на п’ятий рік війни я написав рапорт про звільнення із ЗСУ. Я вважаю, що усунення М. Федорова — це велике зло для обороноздатності країни”, — написав Єлізаров.

        Реклама
        Реклама

        У рапорті на ім’я командувача Повітряних сил генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка полковник просить звільнити його з посади заступника командувача Повітряних сил та з військової служби.

        Причиною рішення Єлізаров назвав звільнення міністра оборони Михайла Федорова, якого він назвав ініціатором стратегічних реформ у галузі протиповітряної оборони України. За словами Єлізарова, блокування цих реформ може призвести до численних жертв і руйнувань в Україні внаслідок російської агресії.

        У документі також зазначено, що продовжувати військову службу або проходити її у військовому резерві Єлізаров не бажає.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov