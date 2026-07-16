Заступник командувача Повітряних сил Єлізаров подав у відставку через звільнення Федорова

Заступник командувача Повітряних сил ЗСУ полковник Павло Єлізаров подав рапорт на звільнення з посади та військової служби. Своє рішення він пояснив звільненням міністра оборони Михайла Федорова, яке назвав “великим злом для обороноздатності країни”.

Про це Павло Єлізаров повідомив у Facebook.

“На жаль, на п’ятий рік війни я написав рапорт про звільнення із ЗСУ. Я вважаю, що усунення М. Федорова — це велике зло для обороноздатності країни”, — написав Єлізаров.

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У рапорті на ім’я командувача Повітряних сил генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка полковник просить звільнити його з посади заступника командувача Повітряних сил та з військової служби.

Причиною рішення Єлізаров назвав звільнення міністра оборони Михайла Федорова, якого він назвав ініціатором стратегічних реформ у галузі протиповітряної оборони України. За словами Єлізарова, блокування цих реформ може призвести до численних жертв і руйнувань в Україні внаслідок російської агресії.

У документі також зазначено, що продовжувати військову службу або проходити її у військовому резерві Єлізаров не бажає.