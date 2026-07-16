У Харкові російські дрони пошкодили кінотеатр, тенісні корти та будинок

У ніч проти 16 липня російські ударні безпілотники атакували Харків. Влучання зафіксували у трьох районах міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За попередніми даними, “шахеди” влучили у Київському та Шевченківському районах. Також надійшла інформація про влучання в будинок у Немишлянському районі.

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У Шевченківському районі один із дронів вдарив по території парку. Внаслідок удару пошкоджено будівлю кінотеатру, парковку та тенісні корти. Ще одне влучання у цьому районі зафіксували на території гаражного кооперативу.

За даними ДСНС, у Немишлянському районі внаслідок влучання ударного безпілотника на території приватного будинку горіли господарські споруди. Пожежу ліквідували.

Також унаслідок атаки пошкоджено будівлі на території центрального парку та цивільної інфраструктури. Крім того, зафіксовано влучання на відкритих територіях у Харкові та передмісті.