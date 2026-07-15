        Політика

        Нардеп: Президент внесе Клименка на посаду міністра Міноборони

        Віктор Алєксєєв
        15 Липня 2026 20:15
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        Ігор Клименко та Кирило Буданов на акції вшанування пам’яті українських дітей, які стали жертвами російської агреції / Фото: МВС
        Ігор Клименко та Кирило Буданов на акції вшанування пам’яті українських дітей, які стали жертвами російської агреції / Фото: МВС

        Володимир Зеленський внесе на розгляд парламенту міністра МВС Ігоря Клименка на посаду міністра оборони. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

        “Про майбутнє Федорова – «буде десь поруч»(((( Тобто залишається взагалі без посади”, – зазначив народний обранець.

        Зеленський сказав, що не може обирати між Сирським та Федоровим. І сказав, що останній провалив реформу ТЦК

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        Раніше сьогодні президент заявляв, що проведе зустріч із міністром оборони Михайлом Федоровим та керівництвом армії.

        Серед пріоритетів Зеленський назвав діалог між армією і Міністерством оборони, вирішення проблем територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також посилення захисту українського неба.


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