Нардеп: Президент внесе Клименка на посаду міністра Міноборони

Володимир Зеленський внесе на розгляд парламенту міністра МВС Ігоря Клименка на посаду міністра оборони. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

“Про майбутнє Федорова – «буде десь поруч»(((( Тобто залишається взагалі без посади”, – зазначив народний обранець.

Зеленський сказав, що не може обирати між Сирським та Федоровим. І сказав, що останній провалив реформу ТЦК Реклама Реклама

Раніше сьогодні президент заявляв, що проведе зустріч із міністром оборони Михайлом Федоровим та керівництвом армії.

Серед пріоритетів Зеленський назвав діалог між армією і Міністерством оборони, вирішення проблем територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також посилення захисту українського неба.