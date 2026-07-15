Зеленський нагородив фон дер Ляєн новим українським орденом і потролив поляків

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у середу приїхала до Києва, де оголосила про промислово-оборонне партнерство між ЄС та Україною й угоду щодо безпілотників. Про це повідомляє Onet.

За словами фон дер Ляєн, Європейський Союз може багато чого навчитися в України у сфері оборонної промисловості, зокрема швидкості впровадження інновацій із фронту у виробництво, здатності адаптуватися та створювати необхідні для сучасної війни спроможності.

“Україна багато в чому пройшла шлях від покупця до чистого постачальника безпеки для Європи. А це передбачає новий спосіб співпраці. Тому я рада оголосити про промислово-оборонне партнерство між ЄС та Україною”, — заявила президентка Єврокомісії.

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Фон дер Ляєн також повідомила про підписання окремої угоди щодо дронів. За її словами, знання України про використання безпілотників і протидронових систем є цінними для інших європейських країн, які стикаються з проникненням дронів у свій повітряний простір.

“У нас є безпечні виробничі потужності, які можуть допомогти збільшити масштаби виробництва. Однак ми не маємо перевірених у бою знань і досвіду, які здобула Україна. Тому ми повинні об’єднати наші сильні сторони”, — сказала вона.

За словами фон дер Ляєн, угода має поєднати українську винахідливість із промисловими масштабами Європи.

Під час візиту президент Володимир Зеленський також вручив главі Єврокомісії Орден Європи — нову українську нагороду для осіб, які підтримують захист незалежності України та її вступ до ЄС.

“Дорога Урсуло, цього ордена ніхто не може забрати чи відкликати. Бо Україна дотримується слова”, — сказав Зеленський.

Як пише Onet, це був натяк на відкликання Варшавою польского ордену “Білого Орла”, яким був нагороджений Зеленський.