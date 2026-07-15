        Суспільство

        В Україні 16 липня прогнозують до 30° тепла, місцями дощі та грози

        Віктор Алєксєєв
        15 Липня 2026 21:59
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        Київ / Фото: Facebook Василь Швець
        Київ / Фото: Facebook Василь Швець

        У четвер, 16 липня, в Україні очікується спокійна та переважно суха погода. Короткочасні дощі та грози вдень можливі лише на Закарпатті, у Карпатах і на південному сході країни.

        Про це повідомив Укргідрометцентр.

        За прогнозом синоптиків, Україна перебуватиме в полі дещо підвищеного атмосферного тиску. У більшості областей опадів не очікується, прогнозується мінлива хмарність.

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        Вітер буде північно-західним, швидкістю 5-10 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме 15-20°, удень повітря прогріється до 25-30°.

        У Київській області 16 липня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі становитиме 15-20°, удень — 25-30°.

        У Києві вночі прогнозують 18-20°, а вдень — 28-30°.


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