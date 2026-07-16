Верховна Рада підтримала призначення Корецького на посаду прем’єр-міністра України

16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького новим прем’єр-міністром України. За його кандидатуру проголосували 289 народних депутатів.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
“Сергій Корецький — новий прем’єр-міністр України. За — 289”, — написав він.
Після голосування у роботі Верховної Ради оголосили двогодинну перерву.
Нагадаємо, сьогодні під час виступу у Верховній Раді Сергій Корецький серед пріоритетів майбутнього уряду назвав підготовку країни до наступної зими, підтримку бізнесу, соціальний захист прифронтових громад, масштабування оборонного комплексу, підтримку ВПО та ветеранів, максимальну прозорість роботи уряду, посилення співпраці з міжнародними партнерами та подальший рух України до членства в ЄС.