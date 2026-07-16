Верховна Рада підтримала призначення Корецького на посаду прем’єр-міністра України

У Чорному та Азовському морях уражено шість російських танкерів і два буксири, — Генштаб

На Дніпропетровщині чоловік у СЗЧ відкрив вогонь по поліцейських, після чого застрелився

Нагадаємо, сьогодні під час виступу у Верховній Раді Сергій Корецький серед пріоритетів майбутнього уряду назвав підготовку країни до наступної зими, підтримку бізнесу, соціальний захист прифронтових громад, масштабування оборонного комплексу, підтримку ВПО та ветеранів, максимальну прозорість роботи уряду, посилення співпраці з міжнародними партнерами та подальший рух України до членства в ЄС.