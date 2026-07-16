У Чорному та Азовському морях уражено шість російських танкерів і два буксири, — Генштаб

У ніч проти 16 липня Сили оборони України уразили шість російських танкерів, два буксири, нафтобазу, мости та інші військові об’єкти РФ. Ступінь завданих збитків і результати ударів уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За даними Генштабу, танкери, які було уражено в Чорному та Азовському морях, використовували для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а також для перевезення палива в інтересах збройних сил РФ.

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Також уражено нафтобазу “Шахтарськ” у Шахтарську Донецької області.

Крім того, Сили оборони завдали ударів по автомобільному мосту в районі Приморська Запорізької області та залізничному мосту “Сиваш” у районі Чонгара в Криму. Окупанти використовували ці об’єкти для військової логістики.

Також уражено склад засобів радіоелектронної боротьби противника в районі Новодар’ївки Луганської області.