Чому швидкість інтернету може відрізнятись на різних пристроях і як це перевірити

Ситуація знайома: на ноутбуці відео літає, а на телефоні в тій кімнаті все вантажиться повільно. Або навпаки, смартфон показує відмінні цифри, а старенький ПК упирається в стелю. Здається, що інтернет “стрибає”, хоча насправді стрибають умови, в яких кожен пристрій отримує мережу.

Щоб не гадати, краще відразу зробити нормальний замір через спідтест та порівняти результати за однаковими правилами. Інакше це не перевірка, а лотерея із гарними цифрами.

Чому пристрої показують різну швидкість

1) Різний Wi-Fi усередині пристроїв

У смартфонів і ноутбуків різні Wi‑Fi модулі, антени та стандарти, що підтримуються. Старий пристрій може просто не вміти працювати швидко, навіть якщо відмінний сигнал. Плюс буває банальна економія енергії: деякі гаджети в “енергозберігаючому” режимі ріжуть продуктивність та мережа теж.

2) 2,4 ГГц проти 5 ГГц та завантажений ефір

Одна й та мережа у квартирі може працювати різних діапазонах. 2,4 ГГц краще пробиває стіни, але частіше забитий сусідами та побутовими перешкодами. 5 ГГц зазвичай швидше і чистіше, але гірше проходить через бетон та перекриття. Тому телефон на кухні може сидіти на 2,4 ГГц і страждати, а ноутбук поруч із роутером чіпляється до 5 ГГц і радіє життю.

3) Дистанція та перешкоди вирішують більше, ніж хочеться

Одна шафа, дзеркало, стіна, що носить, акваріум (так, вода теж впливає) і швидкість вже інша. Плюс пристрої по-різному “тримають” слабкий сигнал. Одне чіплятиметься до останнього, інше почне скидати швидкість заради стабільності.

4) VPN, проксі, корпоративні налаштування

На робочому ноутбуці часто увімкнено VPN, який додає затримку і може обмежувати пропускну здатність. На телефоні VPN немає, от і різниця. Та ж історія з антивірусними фільтрами, “розумними” DNS, блокувальниками та розширеннями браузера.

5) Фонові процеси та залізо

Коли пристрій паралельно оновлює систему, синхронізує фото, роздає інтернет чи качає гру, тест швидкості перетворюється на тест “хто кого”. Слабкий процесор і перегрітий гаджет теж можуть псувати картину, особливо на бюджетних моделях.

Як перевірити швидкість правильно, щоб порівняння було чесним

Крок 1. Зрівняти умови

Сенс не в тому, щоб упіймати максимальну цифру, а в тому, щоб зрозуміти причину різниці. Для цього умови мають бути максимально однаковими.

Підключити пристрої до однієї і тієї ж WiFi мережі і, по можливості, до одного діапазону.

Поставити пристрої в одне місце хоча б на час тесту.

Вимкнути VPN та важкі завантаження, закрити зайві вкладки.

Зробити 2-3 виміри поспіль, а не один “вдалий”.

Крок 2. Перевірити “еталон” по кабелю

Якщо є ноутбук або ПК з Ethernet, варто заміряти по кабелю безпосередньо від роутера. Це буде орієнтир, наскільки добре “входить” інтернет у квартиру, без впливу Wi-Fi. Якщо по кабелю все добре, а по Wi-Fi сумно, винуватця знайдено.

Крок 3. Дивитися не лише на download

Для дзвінків, навчання, відправлення файлів важлива швидкість віддачі (upload) та затримка (ping). Буває смішно: download пристойний, а upload слабкий, і в Zoom відразу починається “вас не чути”.

Швидкий список причин, які найчастіше знаходять удома

Пристрій сидить на 2,4 ГГц замість 5 ГГц.

Роутер стоїть у коридорі, а робоча кімната поза двома стінами.

Старий модуль Wi‑Fi у пристрої, який не тягне сучасні швидкості.

Паралельно йде завантаження оновлень або синхронізація хмар.

Що робити, якщо різниця підтверджується

Якщо по кабелю швидкість нормальна, логічно зайнятися Wi-Fi: переставити роутер ближче до центру житла, підняти його вище, не ховати в шафі, при необхідності додати mesh або точку доступу. Якщо ж повільно скрізь і на всіх пристроях, тоді вже є сенс розбиратися з лінією та налаштуваннями, але з фактами на руках, а не відчуттями.

Різна швидкість на пристроях майже ніколи не є “містикою”. Це або Wi-Fi та планування, або особливості конкретного гаджета, або фонові обмеження. Хороша новина в тому, що це досить швидко виявляється, якщо тестувати з головою, а не на емоціях.