На Дніпропетровщині чоловік у СЗЧ відкрив вогонь по поліцейських, після чого застрелився

Уранці 16 липня на Дніпропетровщині чоловік відкрив вогонь по поліцейських, які проводили обшук у його будинку. Поранення дістали двоє спецпризначенців КОРД, загрози їхньому життю немає.

Про це повідомили в Національній поліції України.

За даними поліції, з вересня 2024 року чоловік перебував у статусі особи, яка самовільно залишила військову частину.

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Обшук проводили у межах кримінального провадження за статтями про шахрайство та незаконне переправлення людей через державний кордон. У слідчих діях брали участь слідчі поліції області, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань і спецпідрозділ КОРД.

Унаслідок стрілянини поранення дістали двоє бійців КОРД. Їх госпіталізували, загрози життю немає.

“Надалі, перебуваючи у будинку, чоловік вчинив самогубство, здійснивши постріл у голову”, — розповіли в поліції.

На місці працюють слідчі, криміналісти та інші профільні служби.