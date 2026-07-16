Скандал навколо Інфантіно: як після дзвінка Трампа FIFA ухвалила рішення на користь збірної США

Президент FIFA Джанні Інфантіно зіткнувся з одним із найсерйозніших репутаційних скандалів за час свого керівництва організацією. Причиною стало рішення допустити американського футболіста Фоларіна Балогана до матчу чемпіонату світу після його вилучення, а також заява Дональда Трампа про особисте втручання у ситуацію.

Про це йдеться в аналітичній статті Bloomberg, автор якої вважає, що багаторічна політична близькість Інфантіно до президента США та інших світових лідерів почала загрожувати його позиціям у FIFA.

Скандал навколо дискваліфікації Балогана

Фоларін Балоган отримав червону картку у матчі збірної США проти Боснії і Герцеговини. За усталеною практикою футболіст мав пропустити наступну гру — поєдинок 1/8 фіналу проти Бельгії.

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Приблизно за 32 години до початку матчу FIFA несподівано повідомила, що дискваліфікацію призупинено. Організація послалася на статтю 27 свого Дисциплінарного кодексу, яка надає широкі повноваження щодо санкцій, однак раніше в такий спосіб її не застосовували.

Скандал посилився після того, як Трамп заявив, що телефонував Інфантіно і просив переглянути рішення. Президент США сказав, що не вважав епізод порушенням правил і вважав несправедливим покарання гравця на наступний матч.

Рішення FIFA викликало обурення у футбольному світі. Бельгія публічно висловила невдоволення, а UEFA назвала рішення «безпрецедентним, незрозумілим і невиправданим».

Підтримку Бельгії відкрито висловили лише Німеччина, Нідерланди, Норвегія та Швейцарія. Норвезька федерація раніше також подала етичну скаргу на Інфантіно через вручення Трампу новоствореної Премії миру FIFA.

Від реформатора до союзника авторитарних лідерів

Інфантіно очолив FIFA у 2016 році після корупційного скандалу, який завершив епоху Зеппа Блаттера. Тоді він обіцяв відновити прозорість, скоротити кількість комітетів та обмежити перебування президента FIFA трьома чотирирічними термінами.

Bloomberg зазначає, що багато з цих обіцянок не були виконані.

У 2017 році FIFA усунула керівників незалежного Комітету з етики Ганса-Йоахіма Еккерта та Корнела Борбелі, а також голову комітету з управління Мігеля Мадуро. Вони заявили, що керівництво FIFA поставило власні політичні інтереси вище за довгострокові інтереси організації.

Кількість постійних комітетів FIFA, яку Інфантіно обіцяв скоротити, навпаки збільшили із семи до 35. Президент організації також отримав право призначати експертні групи.

За роки керівництва Інфантіно підтримував близькі відносини з президентом Росії Володимиром Путіним, спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом і Трампом.

Претензії до спортивної чесності

Bloomberg нагадує й про інші рішення FIFA, які викликали підозри у перевазі комерційних або політичних інтересів над спортивними принципами.

Зокрема, організація призупинила два матчі з триматчевої дискваліфікації Кріштіану Роналду після його вилучення у відборі до чемпіонату світу. FIFA також змінила критерії відбору на клубний чемпіонат світу 2025 року, що дозволило «Інтер Маямі» Ліонеля Мессі взяти участь у турнірі.

Видання вважає, що випадок із Балоганом є небезпечнішим, оскільки створює враження прямого політичного впливу на результати футбольних рішень.

Інфантіно зберігає контроль над FIFA

Попри скандал, Інфантіно все ще має значну підтримку серед членів FIFA. Особливо міцні його позиції в Африці та серед федерацій, які залежать від програм фінансування організації.

Очікується, що чемпіонат світу принесе FIFA близько 9 мільярдів доларів доходу. Програма FIFA Forward має розподілити між національними федераціями та конфедераціями 2,25 мільярда доларів у поточному чотирирічному циклі, а у 2027–2030 роках — 2,7 мільярда.

Інфантіно планує знову балотуватися на посаду президента FIFA у березні наступного року. Він стверджує, що період із 2016 до 2018 року не слід зараховувати до обмеження термінів, оскільки тоді він завершував каденцію Блаттера.

На думку Bloomberg, скандал може змусити Інфантіно відмовитися від частини амбітних планів, зокрема подальшого розширення клубного чемпіонату світу або проведення турніру кожні два роки. Водночас контроль над розподілом коштів FIFA робить його переобрання без конкурентів майже неминучим.

«Інфантіно ослаблений, але до завершення його епохи ще далеко», — підсумовує видання.