Зеленський визнав проблеми з мобілізацією, ТЦК та “бусифікацією”

Президент Володимир Зеленський визнав, що в Україні залишаються проблеми з мобілізацією, роботою територіальних центрів комплектування та випадками так званої «бусифікації». За його словами, ці питання мають спільно розв’язувати Міністерство оборони та керівництво армії.

Про це Зеленський заявив під час спільного з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером спілкування з представниками медіа.

Президент зазначив, що через втому суспільства від тривалої війни знайти механізм мобілізації, який сприймався б із повагою до людей, дуже складно. Водночас він визнав, що ця проблема досі не розв’язана.

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«Коли ми кажемо про питання поля бою, операцій, ситуації в бригадах, ТЦК, бусифікації, які також є, ми повинні визнавати, що у нас є правильне і що у нас є неправильне і ганебне. Ці проблеми треба вирішувати», — сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що відповідальність за успіхи та проблеми не можна перекладати лише на одну зі сторін.

«Разом перемагаємо і разом відповідаємо за речі, які викликають нерозуміння і суспільний резонанс», — заявив він.

Зеленський також назвав боротьбу з ганебними проявами «бусифікації» одним із напрямів, у якому потенційно міг би бути сильним Ігор Клименко, кандидатуру якого розглядають на посаду міністра оборони.

Водночас президент уточнив, що на момент пресконференції ще не подав відповідні документи до Верховної Ради, а Клименко є лише одним із можливих кандидатів.