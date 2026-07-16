Сили безпілотних систем уразили 11 російських суден за добу

16 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 11 суден тіньового флоту РФ у Чорному та Азовському морях. Серед цілей були п’ять нафтових танкерів, танкер-газовоз, три суховантажі та два буксири.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.

За його даними, десять суден уразили в Чорному морі та одне — в Азовському.

Реклама

Реклама

П’ять нафтових танкерів у Чорному та Азовському морях атакували 9-й батальйон “Кайрос” 414-ї окремої бригади СБС “Птахи Мадяра”, 1-й окремий центр СБС і 20-та окрема бригада СБС “К-2”.

Танкер-газовоз у Чорному морі та два буксирні катери уразив 1-й окремий центр СБС. Ще три суховантажні судна в Чорному морі атакував 9-й батальйон “Кайрос” 414-ї окремої бригади СБС “Птахи Мадяра”.

Загалом з 6 до 16 липня було уражено 147 російських суден: 117 в Азовському морі та 30 — у Чорному.

Метою операції названо порушення логістики нафти, палива та вантажів в обхід санкцій. За словами Бровді, завдання полягає у виведенні суден з ладу без утворення пробоїн і забруднення морської акваторії нафтою.