У МЗС відповіли на заяву МАГАТЕ про загибель посадовця ЗАЕС

Міністерство закордонних справ України відкинуло бездоказові звинувачення Росії щодо нібито причетності Києва до загибелі людини внаслідок удару дроном поблизу тимчасово окупованої Запорізької АЕС. У відомстві наголосили, що жодних незалежних підтверджень російської версії або доказів причетності України не представлено.

Реакція МЗС з’явилася після заяви Міжнародного агентства з атомної енергії. У МАГАТЕ повідомили, що Росія поінформувала агентство про загибель головного інженера ЗАЕС унаслідок удару безпілотника поблизу станції.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі засудив повідомлений інцидент, назвавши його неприйнятною атакою на станцію та її керівництво, яка серйозно загрожує ядерній безпеці. Агентство також закликало негайно припинити всі атаки на ядерні об’єкти, поблизу них та проти їхніх працівників.

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В українському МЗС зазначили, що інформація російських окупаційних структур не може вважатися достовірною.

У відомстві закликали враховувати ширший контекст російських звинувачень. Йдеться про постійне нагнітання Росією ситуації навколо ЗАЕС та Енергодара, атаки на працівників станції, її об’єкти й цивільну інфраструктуру міста, а також спроби представити Україну джерелом небезпеки.

За оцінкою МЗС, Москва також посилює політичний тиск на генерального директора МАГАТЕ, намагаючись перекласти на Україну відповідальність за наслідки російської окупації.

У міністерстві наголосили, що першопричиною всіх загроз навколо Запорізької АЕС залишається її незаконне захоплення, мілітаризація та використання Росією у воєнних цілях.

МЗС нагадало, що Рада керуючих і Генеральна конференція МАГАТЕ неодноразово вимагали від Росії вивести зі станції військовий та інший неавторизований персонал, припинити незаконне управління об’єктом і повернути його під повний контроль України.

Водночас Москва продовжує утримувати на ЗАЕС війська, представників «Росатома» та створену нею окупаційну адміністрацію, а також не відмовляється від планів інтегрувати станцію до російської енергосистеми.

Україна очікує, що Секретаріат МАГАТЕ дотримуватиметься принципів об’єктивності, неупередженості та фактологічної виваженості й уникатиме дій, які можуть бути сприйняті як легітимація російської окупаційної адміністрації на ЗАЕС.

МЗС також закликало міжнародну спільноту не піддаватися на російські інформаційні маніпуляції та посилити тиск на РФ заради демілітаризації й деокупації Запорізької АЕС та Енергодара.

У відомстві підкреслили, що повернення станції під контроль її законного українського оператора — «Енергоатома» — є вимогою міжнародного права та необхідною передумовою збереження ядерної безпеки в Європі.