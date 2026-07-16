Паливна криза в Росії: на Тамбовщині запровадили систему продажу бензину “парні — непарні”

У Тамбовській області Росії через проблеми з постачанням бензину запроваджують продаж пального за системою «парні — непарні». З 20 липня заправляти автомобілі дозволятимуть лише у визначені дні залежно від першої цифри державного номера.

Про це повідомив губернатор регіону Євгеній Первишов після опитування місцевих автовласників. Раніше російські медіа повідомляли про дефіцит пального, черги на заправках та обговорення додаткового регулювання його продажу.

У парні календарні дні бензин АІ-92 та АІ-95 продаватимуть автомобілям, номери яких починаються із цифр 0, 2, 4, 6 або 8. У непарні дні заправлятися зможуть машини з першою цифрою номера 1, 3, 5, 7 або 9.

Реклама

Реклама

Обмеження поширюватимуться на всі автозаправні станції Тамбовської області. За одну заправку дозволено придбати не більш як 30 літрів бензину, а продаж пального у каністри залишається забороненим.

Рішення підтримали 80,1% учасників опитування на російській платформі «Держпослуги». Загалом у голосуванні взяли участь 8041 автовласник.

Первишов закликав жителів не намагатися запасатися пальним і не доливати постійно по 5–10 літрів до повного бака. Він також заявив, що регіональна влада разом із федеральними структурами працює над збільшенням постачання бензину.

Паливні обмеження в російському регіоні запроваджують на тлі системних українських ударів по нафтопереробних заводах, нафтобазах та інших об’єктах, які забезпечують російську воєнну економіку.

Президент Володимир Зеленський називає такі операції українськими «далекобійними санкціями». За його словами, їхня мета — скорочувати нафтові доходи Росії та обмежувати її можливості фінансувати продовження війни.