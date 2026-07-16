Польські винищувачі перехопили над Балтійським морем два російські Су-30 та Іл-20

Польські винищувачі перехопили над Балтійським морем два російські Су-30, а згодом — розвідувальний літак Іл-20. В обох випадках порушення повітряного простору Польщі не зафіксували.

Про це повідомляє польське видання Onet із посиланням на міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша.

Чергову пару польських винищувачів, яка базується у Мальборку, підняли в повітря для перехоплення двох російських Су-30 над Балтійським морем.

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Після завершення цієї операції польські екіпажі скерували на перехоплення російського розвідувального літака Іл-20. Його виявили приблизно за 30 кілометрів на північ від Ястшембя-Гури.

Після завершення польського супроводу російський літак передали під контроль шведських винищувачів.

«Росіяни знову випробовують можливості наших систем протиповітряної оборони», — заявив Косіняк-Камиш.

Міністр зазначив, що в жодному з випадків російські літаки не порушили повітряний простір Польщі.

Схожий інцидент стався напередодні. У середу польські винищувачі перехопили пару російських Су-30СМ2, які вилетіли з Калінінградської області. За даними польської сторони, російські екіпажі могли спостерігати за навчаннями із застосуванням польських систем ППО.

У вівторок польські літаки також перехопили російський розвідувальний Іл-20 приблизно за 30 кілометрів від Устки.