Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН через масовані атаки РФ

Україна ініціює термінове засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з масованими російськими атаками. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, кожна російська ракета, випущена по Україні, несе послання, яке виходить далеко за межі українських кордонів.

“Вона має на меті переконати світ, що насильство може замінити закон, страх — сильніший за солідарність, а жорстокість залишається безкарною”, — заявив Сибіга.

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Міністр закликав головування Демократичної Республіки Конго та членів Ради Безпеки ООН підтримати запит України на проведення термінового засідання.

“Зволікання або слабка реакція не здатні зупинити терор. Це під силу лише рішучим, принциповим і вчасним діям”, — наголосив очільник МЗС.

Сибіга заявив, що міжнародна спільнота має об’єднатися, щоб стримати агресора та продовжувати просувати всеосяжний, справедливий і тривалий мир відповідно до Статуту ООН.

Заява МЗС пролунала після нових масованих російських ударів по Україні. У ніч проти 6 липня Росія завдала комбінованої атаки із застосуванням ракет і ударних дронів, основним напрямком якої був Київ. За даними Повітряних сил, РФ застосувала 419 засобів повітряного нападу — 68 ракет і 351 безпілотник.

Унаслідок атаки в Києві загинули щонайменше 12 людей, десятки зазнали поранень. Пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.