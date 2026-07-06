Росія відправила Медведєва до Ірану на похорон Хаменеї

У Тегерані проходять похоронні церемонії за колишнім верховним лідером Ірану Алі Хаменеї, який загинув під час спільного удару США та Ізраїлю 28 лютого — у перший день війни США та Ізраїлю проти Ірану. Російську делегацію на церемонії очолює заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, повідомляє Al Jazeera.

За даними The Moscow Times із посиланням на російські державні медіа, разом із Медведєвим до Ірану прибули представники МЗС РФ, Російської православної церкви та мусульманського духовенства.

Euronews повідомляє, що в жалобних заходах мають взяти участь делегації приблизно з 30 країн. Серед них — представники Росії, Пакистану та афганського уряду талібів. Західні країни на церемоніях, за даними видання, фактично відсутні.

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Reuters пише, що церемонії прощання з Хаменеї розпочалися в Тегерані та мають завершитися 9 липня похованням у його рідному місті Мешхед. Також заплановані жалобні заходи в Кумі та в Іраку.

The Guardian повідомляє, що на вулиці Тегерана вийшли масові натовпи людей. Учасники процесії несли іранські прапори та плакати, а також вигукували гасла проти США та Ізраїлю, яких Тегеран звинувачує у загибелі Хаменеї.

За даними медіа, на церемонії були присутні високопосадовці Ірану та кілька синів Хаменеї. Водночас новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї, син покійного, публічно на похороні не з’явився. Reuters та FT пов’язують його відсутність із питаннями безпеки.

Присутність російської делегації на чолі з Медведєвим стала демонстративним політичним сигналом підтримки Тегерана з боку Москви. Після початку повномасштабної війни проти України Росія та Іран значно поглибили військово-політичну співпрацю, зокрема у сфері постачання озброєнь і технологій.