США заявили про позитивні переговори з Іраном у Досі

Американські переговорники Джаред Кушнер і Стів Віткофф провели позитивні консультації з регіональними лідерами в Катарі щодо майбутньої угоди з Іраном. Технічні переговори з Тегераном також просуваються.

Про це пише Bloomberg із посиланням на високопосадовця адміністрації США.

Кушнер і Віткофф перебували в Досі в межах непрямих переговорів між США та Іраном. Їхня мета — підготувати довгострокову мирну угоду після нещодавнього загострення, яке поставило під загрозу крихке перемир’я.

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На початку місяця сторони уклали проміжну домовленість, яка відкрила 60-денний період для переговорів. Однак процес ускладнився після серії зіткнень навколо Ормузької протоки.

За даними Bloomberg, Віткофф і Кушнер повернулися до Дохи після того, як США та Іран домовилися зупинити нові атаки. Водночас ситуація навколо переговорів залишається нестабільною, а шлях до ширшої угоди між Вашингтоном і Тегераном — складним.

Катарські посадовці раніше знижували очікування від нового раунду переговорів. Вони заявляли, що спецпредставники президента США Дональда Трампа не зустрічатимуться напряму з іранськими представниками.

Високопосадовець адміністрації США, який говорив на умовах анонімності, повідомив, що прогрес триває в окремих технічних переговорах. Їх ведуть представники нижчого рівня.

The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників повідомляла, що Трамп вирішив не відновлювати широку військову кампанію. За даними видання, він також сказав своїй команді, що не заперечує, якщо переговори триватимуть довше за дедлайн 18 серпня.

Серед ключових невирішених питань залишаються розблокування мільярдів доларів іранських активів і майбутнє управління Ормузькою протокою. До війни через неї проходила приблизно п’ята частина світових поставок нафти та скрапленого природного газу.

Іран наполягає, що має зберегти певний контроль над морським трафіком через протоку. Тегеран також давав зрозуміти, що деяким суднам, можливо, доведеться платити збори за прохід, що підвищує ставки на переговорах.

США, Європа та більшість арабських країн Перської затоки різко виступають проти ідеї таких зборів. Проміжна угода передбачає, що Іран не стягуватиме плату протягом 60 днів, але залишає відкритою можливість запровадження певних платежів після завершення цього періоду.

Нафтові ціни зросли на початку торгів в Азії після падіння у вівторок на тлі сподівань, що перемир’я втримається. Війна, яка значною мірою зупинила рух через Ормузьку протоку, спричинила глобальний енергетичний шок, підняла ціни на нафту й газ та сколихнула ринки.

Американський посадовець заявив, що судна продовжують проходити через Ормузьку протоку на вищих рівнях.