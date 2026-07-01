Трамп задекларував понад $1,4 млрд доходу від криптопроєктів за рік

Президент США Дональд Трамп задекларував понад $1,4 млрд доходу від криптовалютних проєктів своєї родини за минулий рік. Цифри свідчать, що цифрові активи стали одним із головних джерел його прибутків.

Про це пише Reuters із посиланням на аналіз останніх фінансових декларацій Трампа.

Йдеться про щорічну декларацію за 2025 рік, подану до Управління урядової етики США. У документах зазначено, що компанії Трампа отримали майже $800 млн від World Liberty Financial — криптовалютного проєкту, який він заснував разом із синами.

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Цей дохід, який президент розподіляє з членами родини, включає понад $520 млн від продажу криптотокенів і понад $250 млн від продажу часток у бізнесі World Liberty.

Ще $635 млн Трамп задекларував від продажу своїх мемкоїнів Trump.

Reuters зазначає, що криптовалюта суттєво змінила фінансове становище президента. У попередній декларації Трамп повідомляв про $57,35 млн доходу від продажу токенів World Liberty, однак у новому звіті цей показник зріс приблизно у дев’ять разів.

За оцінкою Reuters, родина Трампа могла заробити щонайменше $2,3 млрд на криптопроєктах відтоді, як він повернувся до Білого дому у 2025 році.

Після вступу на посаду Трамп почав просувати політику, яку криптоіндустрія сприйняла як сприятливу. Йдеться, зокрема, про федеральні правила для стейблкоїнів, а також послаблення контролю за галуззю з боку Міністерства юстиції США та Комісії з цінних паперів і бірж.

У Білому домі відкидають звинувачення у конфлікті інтересів. Речниця Анна Келлі заявила, що ні президент, ні його родина “ніколи не брали участі і не братимуть участі у конфліктах інтересів”.

Вона також заявила, що Трамп “зробив США криптовалютною столицею світу” завдяки своїм виконавчим діям, а всі рішення адміністрації ухвалюються “в інтересах американського народу”.

Reuters водночас нагадує, що хоча Білий дім раніше заявляв, що бізнес-інтересами Трампа керують його діти, сам президент залишається бенефіціаром активів у трасті, який зрештою отримує доходи.

Окрім криптовалют, Трамп задекларував понад $80 млн доходу від врегулювання спорів із різними медіакомпаніями. Ще $52 млн принесли ліцензійні угоди, за якими його компанія дозволяє використовувати ім’я Trump закордонним девелоперам. Основну роль у цьому напрямі відіграли угоди з партнерами на Близькому Сході.

Традиційний бізнес Трампа також продовжує приносити значні доходи. За даними Reuters, виручка його гольф-клубів і курортів у 2025 році зросла на 15% — до понад $500 млн.

Найбільше зростання показали об’єкти, де президент часто бував після інавгурації 2025 року. Зокрема, дохід клубу Mar-a-Lago у Флориді, який Трамп називає “зимовим Білим домом”, зріс із $50 млн у 2024 році до $77 млн у 2025-му.

Водночас доходи від нерухомості, з якої Трамп колись починав свою бізнес-репутацію, зростали значно слабше. У декларації вказані прибутки від низки великих комерційних об’єктів, однак для багатьох із них діапазон доходів у 2025 році був таким самим або нижчим, ніж десять років тому.

У Trump Organization заявили, що майже тисячасторінкова декларація демонструє “безпрецедентний рівень фінансової прозорості” в історії президентства США.

Колишній виконувач обов’язків керівника федерального офісу з етики Дон Фокс зазначив Reuters, що президенти й віцепрезиденти США формально не підпадають під дію етичних законів, які забороняють конфлікти інтересів для працівників виконавчої влади.

За словами Фокса, президенти після Вотергейту зазвичай управляли своїми фінансами так, ніби ці обмеження стосувалися і їх. У випадку Трампа, вважає він, ці норми фактично “викинуті у вікно”.

Фокс додав, що ситуація з доходами Трампа посилює аргументи на користь нових етичних реформ, зокрема обмежень щодо типів активів, якими можуть володіти президент і віцепрезидент.