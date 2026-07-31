Американська співачка Аріана Гранде випустила восьмий студійний альбом «Petal», до якого увійшли 12 композицій.

Про це пише Associated Press. Платівка стала першою повноформатною роботою артистки після завершення її участі в проєкті «Wicked» та виходу альбому «Eternal Sunshine» у 2024 році.

У новій роботі Гранде відійшла від потужної вокальної манери, з якою її зазвичай асоціюють. Замість демонстративно складних вокальних партій співачка зробила акцент на стриманому виконанні, м’якому попзвучанні та більш особистій атмосфері.

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Першим синглом з альбому стала композиція «Hate That I Made You Love Me». Пісня очолила чарт Billboard Hot 100 і стала десятим хітом №1 у кар’єрі Гранде.

Над треком співачка працювала разом із продюсерами Іллею Салманзаде та Максом Мартіном. Із Салманзаде вона співпрацює ще з часів альбому «Sweetener», який вийшов у 2018 році.

За оцінкою AP, «Petal» демонструє помітну зміну стилю артистки. У більшості композицій вокал звучить легко й невимушено, а аранжування поєднують синтезатори, м’які попмелодії та різноманітні звукові текстури.

Серед пісень альбому також вирізняється «Oh Well», у якій енергійне звучання контрастує з текстом про розрив із нездоровими стосунками.

Загалом новий альбом описують як стриманішу й прохолоднішу за настроєм роботу, яка водночас зберігає характерну для Гранде мелодійність і поппривабливість.