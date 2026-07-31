У Харкові працівник університету збирав бомби для російської спецслужби

Завідувача лабораторії одного з університетів Харкова засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду та підготовку вибухівки для теракту.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у січні 2025 року чоловік через Telegram зв’язався з представником російської спецслужби. Він розраховував отримати гроші та допомогу з виїздом до тимчасово окупованого Харцизька Донецької області, де похований його батько та проживає мати.

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Російський «куратор» пообіцяв допомогти чоловікові виїхати, отримати російський паспорт і уникнути мобілізації. Натомість лаборант погодився виготовляти вибухівку та передавати інформацію про українських військових.

За інструкціями представника російської спецслужби він придбав необхідні компоненти та виготовив у своєму робочому кабінеті три саморобні вибухові пристрої. Для посилення ураження чоловік споряджав їх цвяхами, саморізами, болтами та гайками.

Готові пристрої він маскував у корпусах волейбольного м’яча, термоса та полімерних труб, після чого залишав у заздалегідь визначених місцях у Харкові.

За планом, вибухівку мав забрати безпосередній виконавець, щоб здійснити теракт в одному з відділів поліції.

Паралельно лаборант стежив за харківськими вишами. Він перевіряв інформацію про можливе перебування там українських військових і техніки, знімав об’єкти на відео, фіксував геолокації та надсилав звіти своєму «куратору».

Загалом чоловік отримав від представника російської спецслужби 16 тисяч гривень.

У червні 2025 року правоохоронці затримали його під час спроби закласти черговий вибуховий пристрій поблизу житлового комплексу. Вибухівку знешкодили та вилучили спеціалісти.

Під час судового засідання обвинувачений підтвердив свою причетність до злочинів.

Суд визнав його винним у державній зраді в умовах воєнного стану, незаконному виготовленні, придбанні, носінні та зберіганні вибухових речовин, а також у пособництві у вчиненні терористичного акту.

Чоловікові призначили покарання у вигляді 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області.