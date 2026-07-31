У Хмельницькому пролунали кілька потужних вибухів, на місці пожежа

У Хмельницькому пролунали кілька вибухів, після яких було видно величезні стовпи диму. Також місцеві жителі повідомляють про ймовірну вторинну детонацію в районі вибухів.

Як повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформація про постраждалих не надходила.

Повітряна тривога під час вибухів у Хмельницькому оголошена не була.

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За інформацією місцевих Telegram-каналів, після другого вибуху детонація припинилася, на місці триває пожежа.

На місці працюють усі відповідні служби. Обставини встановлюються.

“Обставини події та детальна інформація встановлюються. Просимо зберігати спокій та користуватися лише офіційними джерелами інформації”, — йдеться в повідомленні.