Пожежа та вибух на оборонному заводі “Арсенал” у Петербурзі: що відомо

8 червня у Санкт-Петербурзі на території машинобудівного заводу “Арсенал” стався вибух, після якого спалахнула масштабна пожежа. За попередніми даними, епіцентром вибуху може бути склад із хімічними реагентами.

Про це повідомляють росЗМІ та місцеві пабліки.

Після вибуху над підприємством піднявся густий стовп чорного диму, який видно з різних районів міста.

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За інформацією видання “Фонтанка”, причиною задимлення став вибух на складі на території “Арсеналу”, де зберігалися хімічні реагенти. Також повідомляється, що вибуховою хвилею було пошкоджено цегляну стіну однієї з будівель.

Завод “Арсенал” займається виробництвом корабельних артилерійських установок, пускових установок для військових кораблів, окремих компонентів ракетної техніки, а також космічних апаратів та обладнання для них.

Інформація про можливих постраждалих та масштаби пошкоджень наразі уточнюється.