Вибухи на полігоні у Хмельницькому: правоохоронці назвали дві версії

Слідство перевіряє дві основні версії вибухів на військовому полігоні у Хмельницькому 31 липня — можливу диверсію та порушення правил під час розвантаження боєприпасів. П’ятеро військовослужбовців досі вважаються зниклими безвісти, ще восьмеро зазнали травм.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За однією з версій, вибухи могли стати наслідком диверсії. За іншою, первинну детонацію могло спричинити недотримання встановлених правил поводження з боєприпасами під час їх розвантаження.

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Слідчі продовжують встановлювати обставини, які мають підтвердити або спростувати кожну з версій.

Нагадаємо, потужні вибухи в Хмельницькому пролунали 31 липня близько 11:55, детонація боєприпасів тривала протягом дня.

Станом на 4 серпня правоохоронці завершили огляд місця події, призначили комплекс судових експертиз і вилучили службову документацію. Також допитали командування та військовослужбовців, опитали постраждалих і встановлюють кількість боєприпасів, що здетонували.

Восьмеро військовослужбовців дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, загрози їхньому життю немає. Серед цивільного населення постраждалих не зафіксовано.

Триває фіксація пошкоджень житлових будинків та іншого майна поблизу полігону. Рятувальники продовжують розмінування території за межами військового об’єкта, водночас загрози повторних вибухів, за даними відповідних служб, немає.

Після завершення безпекових заходів спеціальна комісія проведе детальне обстеження території полігону та оцінить наслідки інциденту.

Попередня правова кваліфікація — порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами й предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення та спричинили тілесні ушкодження кільком особам.